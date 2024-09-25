Беременная Анна Кошмал показала редкое фото с мужем и заговорила о поле будущего ребенка

Также артистка раскрыла, как они с возлюбленным решились снова стать родителями.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая ждем рождения второго ребенка, продолжает делиться подробностями о своей беременности.

Подписчики тоже не отстают и активно расспрашивают артистку. В этот раз в знаменитости поинтересовались, как они с мужем решились на второго ребенка, когда в стране идет война. Актриса говорит, что с возлюбленным давно об этом мечтала. Кошмал отметила, что время не стоит на месте, поэтому они поняли, что готовы к другому ребенку и решили не откладывать это.

"Пришло осознание, что время очень быстро бежит, что не стоит откладывать мечты и глубинные желания на "лучшие времена", ведь это лишь иллюзия. Жизнь всегда будет сложной, насыщенной проблемами, препятствиями, вызовами. Сейчас почувствовали себя готовыми, планировали", — поделилась знаменитость.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал также говорит, что они пока что с мужем не знают пол будущего ребенка. Также актриса признается, что сомневается в проведении гендер-пати. Если Кошмал что-нибудь и будет устраивать, то однозначно без помпезности. Кстати, к своему ответу актриса добавила фото, где она впервые за долгое время засветилась с мужем. Правда, на снимке видна только рука и плечо возлюбленного артистки, ведь Кошмал его тщательно скрывает от публики.

"Мы с мужем в этом плане вообще две консервы (консервативные – прим. ред.), не понимает того, ну не украинская это традиция. Но подружки говорят, что я тю-тю и надо делать. Не знаю, возможно, что-то скромное, возможно, вообще без этого обойдемся", — говорит артистка.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал показывала заметно округлый животик. Также знаменитость рассекретила, когда пойдет в декрет.

Анна Кошмал оригинально рассекретила свою вторую беременность

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