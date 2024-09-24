Беременная Анна Кошмал показала заметно округлый животик и рассекретила, когда пойдет в декрет

Украинская актриса Анна Кошмал показала заметно округлый животик и поделилась, когда планирует идти в декретный отпуск.

Знаменитость больше не скрывает, что в положении. Артистка начала делиться фотографиями, на которых демонстрирует свой заметно округлый животик. Сейчас Анна Кошмал находится на гастролях и охотно публикует беременные снимки.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кстати, идти в декретный отпуск актриса пока что не планирует и не загадывает конкретные сроки. Знаменитость говорит, что будет работать до тех пор, пока ей будет разрешено физическое состояние.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также Анна Кошмал поделилась, что сейчас совмещать работу с гастролями по городам Украины ей не очень тяжело. Коллеги относятся к актрисе с пониманием и окружают ее заботой: "Меня окружают заботой и помощью во всем".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Правда, летом Анне Кошмал было сложнее. В частности, знаменитость мучил токсикоз, кроме того, она болела ангиной и боролась с аллергией. При этом артистка выдерживала 12-часовой рабочий день.

"Я отработала летом с тяжелым токсикозом, аллергией и ангиной... У актеров, на секундочку, 12-часовой рабочий день на ногах... И пусть не говорят, что женщины – это слабый пол", — отметила знаменитость.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, только недавно Анна Кошмал объявила, что беременна. Актриса станет мамой во второй раз. Артистка вместе со своим мужем, которого она тщательно скрывает от публики, воспитывает 6-летнего сына Мишу.

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