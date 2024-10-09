Беременная Анна Кошмал показалась с мамой и свекровью и рассекретила, как с ними проводит время в Киеве

Украинская актриса Анна Кошмал показалась с мамой и свекровью и рассказала, как с ними провела время.

В своем фотоблоге знаменитость призналась, что последние недели у нее были достаточно насыщенными. В частности, она проводила время с мамой и свекровью Даной Владимировной, которая приехала к сыну, невестке и внуку со Львова в Киев. К слову, они вместе прогуливались по городу и даже в последние теплые дни успели сходить на пикник.

Анна Кошмал с сыном, мамой и свекровью / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Приезжали бабушки в гости. Успели в последний теплый день на пикник. Дана Владимировна (свекровь Кошмал – прим. ред.) вернулась", — поделилась актриса.

Анна Кошмал на пикнике / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кроме того, за последние недели Анна Кошмал успела много поработать. В частности она снялась в фотосете в новом статусе беременной. Да, артистка сейчас ждет рождения второго ребенка. Кроме того, знаменитость в скором времени появится на обложке нового глянца.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Фотосъемка в новом статусе. Съемка для обложки", — поделилась актриса.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал объявила, что беременна во второй раз. Актриса уже делилась, знает ли пол будущего ребенка, а также показывала редкое фото с мужем, которого обычно тщательно скрывает от публики.

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