Беременная Анна Кошмал показалась с мужем и похвасталась драгоценным подарком от него

Украинская актриса Анна Кошмал, которая ждет рождения второго ребенка, неожиданно показалась с мужем, которого обычно тщательно скрывает от публики.

Знаменитость в Instagram-stories поделилась милыми кадрами с возлюбленным. В частности, артистка показала, как они с избранником сидели за столиком. Тем временем муж одевал Анне на палец кольцо с немалым сердечком. Очевидно, возлюбленный актрисы сделал ей такой драгоценный презент, чтобы порадовать беременную жену.

Правда, Анна Кошмал, как всегда, мужа полностью не показывала, ведь он избегает публичности, а она же уважает его личные границы. На кадрах можно было разглядеть разве что руку избранника знаменитости. Более того, актриса на этот раз и не была многословной. Она только на английском языке написала "love you", что в переводе означает "люблю тебя".

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, сейчас Анна Кошмал и ее муж ждут рождения второго ребенка. Фанаты актрисы интересуются, кто же у нее родится – мальчик или девочка. Недавно знаменитость ответила, знают ли они уже пол будущего ребенка. Кстати, супруги воспитывают сына Мишу, которому сейчас шесть лет.

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