Беременная Анна Кошмал пожаловалась, что с сыном серьезно заболела: "С осложнением легких и горла"

Артистка поделилась, как они сейчас чувствуют себя.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая беременна вторым ребенком, пожаловалась, что вместе с 6-летним сыном серьезно заболела.

Семейство подхватило грипп. Актриса в Instagram-stories поделилась, что сын болеет уже 13 дней. Мишу мучает высокая температура. В настоящее время сын Анны Кошмал находится дома, набирается сил и поправляется. К счастью, осложнений удалось обойти.

"Шел 13 день гриппа, у мелкого до сих пор поднимается температура", — поделилась актриса.

Сын Анны Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитость говорит, что вирус не миновал и ее стороной. Беременная Анна Кошмал тоже подхватила грипп. Однако в отличие от сына артистка переносит болезнь с осложнениями на легкие и горло. Артистка радуется, что не рожала больной. Как добавила знаменитость, малыш все чувствует и дает маме выздороветь и набраться сил перед родами.

"Пропадала, потому что тоже переболела с осложнением легких и горло. С малышом договорились, что подождет, пока я восстановлюсь и наберусь сил. Миша обошелся без этого, легкие чистые, просто вирус все еще мучает, набрались терпения", — добавила актриса.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно годовалый сын певца Виталия Козловского тоже заболел. Жена исполнителя делилась, как лечила маленького Оскара.

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