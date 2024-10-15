Беременная Анна Кошмал в мини-платье похвасталась округлым животиком: "Новый аксессуар идеально подходит"

Артистка снялась в фотосете в новом статусе.
Украинская актриса Анна Кошмал в элегантном мини-платье посветила заметно округлым животиком.
Знаменитость снялась в профессиональном фотосете в новом статусе беременной. Для мероприятия артистка выбрала черное теплое элегантное мини-платье. Образ актриса дополнила массивными сапогами. Свои волосы Анна Кошмал распустила, а также надела разные драгоценные украшения.
Актриса позировала перед камерой, демонстрируя свой заметно округлый беременный животик и осторожно держась за него руками. Как отметила знаменитость, такой "аксессуар" идеально подходит.
"Новый аксессуар идеально подходит ко всему", — подписала кадры знаменитость.
В комментариях под фото поклонники Анны Кошмал и ее звездные коллеги написали ей немало приятных комплиментов.
- Какая красивая! (Наталка Денисенко)
- Поздравляю, кайф! (Анна Саливанчук)
- Искренние поздравления, Аня! Это счастье! (Ольга Сумская)
Напомним, недавно Анна Кошмал очень сильно удивила поклонников. Звезда показала, как беременной занимается йогой и делает сложные асаны.
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