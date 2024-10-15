Беременная Анна Кошмал в мини-платье похвасталась округлым животиком: "Новый аксессуар идеально подходит"

Артистка снялась в фотосете в новом статусе.

Украинская актриса Анна Кошмал в элегантном мини-платье посветила заметно округлым животиком.

Знаменитость снялась в профессиональном фотосете в новом статусе беременной. Для мероприятия артистка выбрала черное теплое элегантное мини-платье. Образ актриса дополнила массивными сапогами. Свои волосы Анна Кошмал распустила, а также надела разные драгоценные украшения.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса позировала перед камерой, демонстрируя свой заметно округлый беременный животик и осторожно держась за него руками. Как отметила знаменитость, такой "аксессуар" идеально подходит.

"Новый аксессуар идеально подходит ко всему", — подписала кадры знаменитость.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

В комментариях под фото поклонники Анны Кошмал и ее звездные коллеги написали ей немало приятных комплиментов.

Какая красивая! (Наталка Денисенко)

Поздравляю, кайф! (Анна Саливанчук)

Искренние поздравления, Аня! Это счастье! (Ольга Сумская)

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал очень сильно удивила поклонников. Звезда показала, как беременной занимается йогой и делает сложные асаны.

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