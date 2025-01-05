Беременная Анна Кошмал в обтягивающих лосинах и топе ошеломила стойкой вверх ногами

Украинская актриса Анна Кошмал ошеломила, как с немалым округлым животиком выполняет стойку вверх ногами и другие гимнастические упражнения.

Знаменитость ждет рождения второго ребенка. Однако интересное состояние совсем не мешает артистке заниматься спортом. Более того, Анна Кошмал еще и удивляет сложными упражнениями. В частности, актриса продемонстрировала, как в топе и обтягивающих лосинах выполняет стойку вверх ногами, после чего шпагат в воздухе, а потом опускается. Также Анна Кошмал удивляла мостиком и разными упражнениями с растяжки.

Артистке помогал заниматься спортом 6-летний сын Миша. В частности, он играл на музыкальных инструментах, пока мама выполняла разные упражнения. К слову, таким образом Анна Кошмал разминалась перед поездкой. Знаменитость пока не раскрывала, куда именно будет отправляться.

Анна Кошмал ошеломила, как беременной выполняет сверхсложные асаны с йоги

"С Мишей всегда практиковать веселее! Я разминаюсь перед длинной дорогой, а музыкант собирает инструменты", — подписала ролик артистка.

Напомним, недавно Анна Кошмал откровенно рассказала о своем весе. Знаменитость призналась, сколько уже кило набрала во время беременности.

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