Беременная Анна Сагайдачная рассекретила своего нового возлюбленного

Также артистка призналась, как сообщила избраннику о беременности и планируют ли они партнерские роды.

Украинская актриса Анна Сагайдачная призналась, что после развода с мужем Евгением Третяком нашла свое счастье.

Артистка, которая сейчас в положении, впервые официально рассекретила, что больше не одинока. О новом избраннике знаменитость рассказывает неохотно. Анна лишь говорит, что он не публичный человек и не имеет отношения к шоу-бизнесу. Сагайдачная также не берется загадывать, когда рассекретит избранника. Во время беременности актриса не планирует его раскрывать, ведь боится, что не все обрадуются ее счастью и будут писать оскорбительные комментарии.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Он не медийный человек, не имеет отношения к индустрии и не горит особым желанием. Я поддерживаю эту идею. Тем более сейчас очень много негатива. Я могу понять почему. Война на улице, очень много потерь. Я не думаю, что очень многие порадуется твоему счастью сейчас. В таком состоянии не хотелось бы сейчас получать негативные комментарии. Пока что пускай будет так", - рассказала артистка в комментарии для "Люкс ФМ".

Анна Сагайдачная говорит, что для ее возлюбленного – это первый ребенок. Поэтому актриса сделала избраннику сюрприз, когда сообщала о беременности. Мужчина об интересном состоянии Анны узнал на УЗИ. Актриса также говорит, что они планируют партнерские роды.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Хотелось бы партнерские роды. Но ты ведь никогда не знаешь, когда это произойдет, как, в каком состоянии я буду. Может, я буду такой агрессивной, что выгоню всех на свете", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Анна Сагайдачная рассказала, когда и где будет рожать второго ребенка. Также артистка поделилась, как во время войны решилась на беременность.

Эксклюзив! Анна Сагайдачная о беременности и отказе от гендерпатти! - ЖВЛ представляет

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