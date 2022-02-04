Беременная Астровская сообщила, сколько набрала кило и показала фигуру "до" и "после"

Беременная Астровская сообщила, сколько набрала кило и показала фигуру "до" и "после"

Экс-солистка группы REAL O находится на восьмом месяце.

Экс-солистка украинской группы REAL O Алина Астровская вот-вот впервые станет мамой.

Исполнительница находится на восьмом месяце беременности. Артистка решила поделиться, сколько килограммов набрала за это время. Так, блогерша весит на 15 кило больше. Также знаменитость сравнила свою фигуру до беременности и сейчас.

Вот так вид Алина выглядела 8 месяцев назад:

Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya

А сейчас фигура звезды такова:

Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya

В посте артистка призналась, что совсем не волнуется из-за того, как быстро вернет дородовую форму.

"Каждый раз проходя мимо зеркала, поверить не могу, что во мне человек. Да, я стала тяжелее на 15 кг, не так проворна и грациозна, иногда мне нужна помощь в надевании носков, нижнее бельё становится маленьким каждую неделю, этой зимой без сноуборда и бокса, мои ножки ненавязчиво обнял целлюлит и появилась небольшая отдышка, когда хочу что-то быстро рассказать или спеть. Но ещё это одно из самых классных состояний, которые мне приходилось испытывать! Благодаря постоянной подаче гормонов, я вижу себя безумно красивой и сексуальной. Каждый день танцую и любуюсь всеми складочками! А своё тело - уважаю и люблю, как лучшего компаньона", – поделилась Астровская.

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