Беременная Астровская в пиджаке на голое тело показала подросший животик

Певица снялась в новом фотосете.

Бывшая солистка украинской группы REAL O Алина Астровская вскоре родит первенца.

Исполнительница пытается запечатлеть как можно больше моментов, где встает при надежде, поэтому устроила новую фотосессию. На снимках, которыми артистка поделилась в своем Instagram, она предстала в белом костюме, сидя на полу. Будущая мама надела пиджак на голое тело и продемонстрировала подросший живот.

Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya

Заметим, недавно Алина делилась, что во время беременности набрала 15 килограммов. Впрочем, она совсем не волнуется из-за того, как быстро вернет дородовую форму.

Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya

"Какая ты красивая. От всей души обнимаю вас", — прокомментировала пост певица и экс-солистка REAL O Светлана Тарабарова. А фанаты звезды отметили, что беременность ей очень к лицу: "Очень красивая! Беременность вам идет", "Какая же ты солнечная красота", "Прекрасная".

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