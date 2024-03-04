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Беременная блогерша Даша Евтух насмешила подарком от мужа по случаю особого праздника

Беременная блогерша Даша Евтух насмешила подарком от мужа по случаю особого праздника

Даша Евтух с мужем / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Возлюбленный знаменитости оригинально поздравил ее с днем рождения.

Украинская блогерша Даша Евтух, известная своими распаковками, поделилась с фанами забавными кадрами со своего дня рождения.

3 марта блогерше исполнилось 26 лет. По этому случаю муж Даши, депутат Александр Глазов, подготовил для возлюбленной сюрприз. Так, он вручил блогерше букет цветов, торт и привел ее в отдельную комнату в доме, где на столе стояла большая белая коробка.

Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

К слову, беременная Евтух очень удивилась, когда открыв подарок под еще одними цветами, увидела огромное количество носков. Впрочем, на дне коробки на звезду Сети все же ждал главный подарок. Александр порадовал жену драгоценными серьгами.

Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

К тому же семья Даши заказала для нее аниматора в виде ростового белого медведя, который под музыку танцевал, держа шарики и пакет с подарком на улице.

Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

В свою очередь, поклонники блогерши также ее поздравили и порадовались сюрпризам:

  • С Днем Рождения, ты великолепна
  • Это гениально. Носков уже можно не покупать
  • C Днем рождения! Самые искренние поздравления
  • Так одновременно классно и оригинально получилось. Молодец, Саша, удивил жену, повеселил и отлично поздравил

Напомним, недавно Оля Полякова рассказала, как вместе с дочерью Машей отметила ее день рождения за границей.

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