Беременная блогерша Даша Евтух насмешила подарком от мужа по случаю особого праздника

Возлюбленный знаменитости оригинально поздравил ее с днем рождения.
Украинская блогерша Даша Евтух, известная своими распаковками, поделилась с фанами забавными кадрами со своего дня рождения.
3 марта блогерше исполнилось 26 лет. По этому случаю муж Даши, депутат Александр Глазов, подготовил для возлюбленной сюрприз. Так, он вручил блогерше букет цветов, торт и привел ее в отдельную комнату в доме, где на столе стояла большая белая коробка.
К слову, беременная Евтух очень удивилась, когда открыв подарок под еще одними цветами, увидела огромное количество носков. Впрочем, на дне коробки на звезду Сети все же ждал главный подарок. Александр порадовал жену драгоценными серьгами.
К тому же семья Даши заказала для нее аниматора в виде ростового белого медведя, который под музыку танцевал, держа шарики и пакет с подарком на улице.
В свою очередь, поклонники блогерши также ее поздравили и порадовались сюрпризам:
- С Днем Рождения, ты великолепна
- Это гениально. Носков уже можно не покупать
- C Днем рождения! Самые искренние поздравления
- Так одновременно классно и оригинально получилось. Молодец, Саша, удивил жену, повеселил и отлично поздравил
Напомним, недавно Оля Полякова рассказала, как вместе с дочерью Машей отметила ее день рождения за границей.
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