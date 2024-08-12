Беременная блогерша Юлия Верба рассекретила пол будущего ребенка

Известная украинская блогерша Юлия Верба, которая вскоре впервые станет мамой, рассекретила пол будущего первенца.

Длительное время знаменитость интриговала фанатов. И только на восьмом месяце беременности звезда Сети организовала гендер-пати. Событие Юлия и ее возлюбленный Константин провели в Киеве и пригласили своих близких и родных, среди которых было много блогеров.

Юлия Верба с возлюбленным / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Поклонники считали, что блогерша станет мамой мальчика. В частности, на гендер-пати она одела голубое платье, ее возлюбленный тоже был в одежде соответствующего цвета, а малыша влюбленные называли "наш воробушек".

Однако оказалось, что у Юлии Вербы родится девочка. Когда блогерша со своим избранником на гендер-пати позировали возле праздничной арки, на их фоне засветился дым розового цвета.

21-летняя блогерша Юлия Верба рассекретила пол ребенка, который вскоре у него родится

Напомним, сейчас ведущий Владимир Остапчук тоже ждет рождения ребенка. Жена шоумена беременна. Недавно супруги организовывали гендер-пати и рассекретили пол будущего ребенка.

Владимир Остапчук с женой сообщили пол будущего ребенка

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