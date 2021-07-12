Беременная Даша Квиткова поделилась, как часто занимается сексом с Добрыниным

Блогерша поделилась пикантными подробностями.

Жена украинского ведущего Никиты Добрынина — Даша Квиткова, которая вот-вот родит сына, поделилась интимными подробностями своей жизни.

Так, в Instagram-stories блогерша решила пообщаться с фолловерами. Один из подписчиков поинтересовался, как будущая мама чувствует себя на 40 неделе беременности. Квиткова написала, что хочет поскорее родить, поскольку физически очень сложно, в частности, болит поясница и трудно двигаться.

В ответ на это пользователи посоветовали ей заняться сексом или физическими нагрузками, чтобы малыш быстрее появился на свет. Со своей стороны, Даша поделилась, что имеет интимную близость с любимым каждый день.

instagram.com/kvittkova

"За секс не переживайте, он у нас каждый день. Физические нагрузки тоже были, переезд, коробки и т.д. Детки всегда сами решают, когда им появиться", — написала победительница "Холостяка".

Впрочем, некоторые фаны не поверили красавице, что пара каждый день занимается любовью. На что она ответила: "Ну, что я могу вам сказать... Ставьте свечу".

Напомним, ранее обнаженная Даша Квиткова на 39 неделе беременности показала растяжки. Блогерша продемонстрировала, как выглядит ее тело.

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