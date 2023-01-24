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Беременная дочь Алека Болдуина с немаленьким животиком позировала топлесс перед зеркалом

Беременная дочь Алека Болдуина с немаленьким животиком позировала топлесс перед зеркалом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2496
Время на прочтение
1 мин
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Беременная дочь Алека Болдуина с немаленьким животиком позировала топлесс перед зеркалом

Айрленд Болдвин / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Модель поделилась откровенными фото.

Старшая дочь голливудского актера Алека Болдуина, модель Айрленд Болдуин, поражает фанов откровенным контентом даже во время беременности.

В своем Instagram 27-летняя дочь актера поделилась фотографиями с немаленьким животиком. На одном из фото Айрленд позировала в расстегнутых джинсах и без бюстгальтера. Обнаженную грудь модель прикрыла рукой.

Айрленд Болдвин / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвин / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Впрочем, не всем такие откровенные фотографии беременной модели показались уместными. На пост Айрленда пожаловались пользователи, поэтому со временем его удалили. Через некоторое время дочь Болдуина снова добавила те же фото и резко обратилась к хейтерам.

"Все, кто жалуются, могут отс*сать мне", — написала Айрленд.

Айрленд Болдвин / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвин / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

В ответ модель добавила еще более провокационное фото, на котором позировала в полупрозрачной рубашке без нижнего белья. Пикантные места Айрленд закрыла эмоджи.

"Наслаждайтесь", — подписала фотографию дочь актера.

Айрленд Болдвин / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвин / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Напомним, что Айрденд Болдуин и ее бойфренд Андре Аллен Анжос впервые станут родителями стало известно в начале января. Модель поделилась с фанами снимком УЗИ и сообщила радостную новость.

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Дата публикации
Просмотры
2496
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