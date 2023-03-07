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Беременная дочь Алека Болдуина устроила безумную вечеринку в честь будущего ребенка в стриптиз-клубе

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1077
Время на прочтение
1 мин
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Беременная дочь Алека Болдуина устроила безумную вечеринку в честь будущего ребенка в стриптиз-клубе

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Уже известно, как родители хотят назвать малыша.

Неожиданную вечеринку в честь будущего ребенка устроила дочь актера Алека Болдуина, модель Айрленд Болдуин.

Вместе со своим бойфрендом Андре Алленом Анжосом они пригласили гостей не куда, а в стриптиз-клуб. Среди известных гостей присутствовали Хиллари Дафф, Румер Уиллис и мать Айрленд, актриса Ким Бейсингер.

© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Беременная модель выбрала дерзкий образ для празднования — Айрленд появилась на вечеринке в кружевном комплекте из топа и юбки и розового парика, а также надела атласную ленту с надписью "Будущая мама".

© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

В качестве "аниматоров" на такую детскую вечеринку будущие родители пригласили стриптизерш, танцевавших с накладными животами.

© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

А на розовом торте в честь праздника красовалась кукла Барби у унитаза с маленькими бутылками шампанского. Также торт украсила табличка "Первый стриптиз-клуб малыша".

© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
© instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Отметим, что Айрленд и его любимый тоже уже объявили пол будущего ребенка — у них будет девочка. Назвать ее родители планируют Холланд.

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Дата публикации
Просмотры
1077
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