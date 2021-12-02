Беременная двойней Эшли Грэм полностью обнажилась и показала большие растяжки на животе

Модель скоро станет многодетной матерью.
Во второй раз беременная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая ждет двойню, показала, как выглядит ее тело на последних неделях беременности.
В фотоблоге звезда, которая станет мамой трех сыновей, разместила интимное фото, на котором встала полностью обнаженная. 34-летняя знаменитость прикрыла рукой грудь и продемонстрировала огромный живот и растяжки. К слову, Грэм никогда не стеснялась каких-либо особенностей своего тела.
"Джастин говорит, что мои растяжки похожи на дерево жизни", — подписала модель.
В ответ фанаты положительно оценили ее обнаженное фото.
- Эшли, ты божественная
- Совершенно роскошная
- Магически
- Потрясающая красота
- Матушка природа
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