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Беременная двойней Эшли Грэм полностью обнажилась и показала большие растяжки на животе

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Беременная двойней Эшли Грэм полностью обнажилась и показала большие растяжки на животе

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

Модель скоро станет многодетной матерью.

Во второй раз беременная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая ждет двойню, показала, как выглядит ее тело на последних неделях беременности.

В фотоблоге звезда, которая станет мамой трех сыновей, разместила интимное фото, на котором встала полностью обнаженная. 34-летняя знаменитость прикрыла рукой грудь и продемонстрировала огромный живот и растяжки. К слову, Грэм никогда не стеснялась каких-либо особенностей своего тела.

Эшли Грэм беременна двойней / © instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм беременна двойней / instagram.com/ashleygraham

"Джастин говорит, что мои растяжки похожи на дерево жизни", — подписала модель.

В ответ фанаты положительно оценили ее обнаженное фото.

  • Эшли, ты божественная
  • Совершенно роскошная
  • Магически
  • Потрясающая красота
  • Матушка природа

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