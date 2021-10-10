Беременная двойней Эшли Грэм полностью обнажилась, засветив небритые подмышки и растяжки

Модель показала большой животик.

Во второй раз беременная американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно объявила, что ждет двойню, показала свое тело.

В фотоблоге звезда разместила откровенное селфи, на котором позировала полностью обнаженная, сидя на диване. Знаменитость прикрыла рукой грудь и продемонстрировала свой большой живот.

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

Также ненакрашенная Эшли засветила растяжки на бюсте и небритые подмышки.

Заметим, новость о том, что в Грэм и ее мужа, фотографа Джастина Эрвина родится двойня, изрядно ошеломила супругов. Шоком также стало то, что у пары будут мальчики, ведь влюбленные уже воспитывают годовалого сына Айзека.

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