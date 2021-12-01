Беременная двойней Эшли Грэм с огромным животом ошеломила видео, как занимается йогой

Модель находится на последних неделях беременности.

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая вот-вот родит двойню, сейчас активно готовится к родам.

В частности, она занимается йогой. Так, знаменитость показала фанам видео, как тренируется на последних неделях беременности. В ролике звезда предстала в топе и черных лосинах, которые подчеркнули ее огромный живот.

В комментариях ошеломленные фолловеры оставили ряд положительных комплиментов.

Супер-женщина

Вау! Ты невероятная

Потрясающая! Я на 32 неделе беременности двойней едва встаю с постели!

Эшли, ты молодец

Заметим, о беременности Эшли сообщила фанатам в июле. Новость о том, что у Грэм и ее мужа, фотографа Джастина Эрвина родится двойня, изрядно ошеломила супругов. Шоком также стало то, что у пары будут мальчики, ведь влюбленные уже воспитывают годовалого сына Айзека.

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