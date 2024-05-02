Беременная Джамала рассекретила, когда будет рожать и выбрала ли имя для третьего сына

Также артистка призналась, будет ли идти в декретный отпуск.

Украинская певица Джамала призналась, когда должна рожать третьего ребенка и выбрала ли имя для сына.

Вскоре артистка станет многодетной мамочкой. Сейчас она готовится к третьим родам. Как призналась исполнительница, во время гандиозного финала "Евровидения-2024" спокойно сможет выйти в прямой эфир, чтобы сообщить балы участникам от Украины. Роды у Джамалы запланированы на более позднюю дату. Артистка отметила, что должно произойти что-то экстренное, чтобы она родила до или во время "Евровидения-2024".

"Я думаю, что все будет хорошо. По срокам я еще не должен родить. Это должно произойти что-то экстренное", — призналась артистка на проекте "Ранок у великому місті".

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

С именем для третьего сына Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым пока не определилась. Как призналась певица, они еще в процессе и обдумывают, как лучше назвать ребенка.

"Нет, еще не подобрала. Еще в процессе", – поделилась исполнительница.

В декретный отпуск Джа тоже идти не планирует. Правда, после родов певица возьмет месяц паузы, чтобы восстановиться, отдохнуть и провести время с малышом.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Не планировала еще декретный отпуск. Но, может, какой-то все же месяц возьму себе отдых, чтобы просто побыть с ребенком", — добавила артистка.

Напомним, ведущая Иванна Онуфрийчук сейчас тоже в положении. Ранее знаменитость рассекретила, в какой стране будет рожать и будет ли на родах присутствовать муж.

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