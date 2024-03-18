Беременная Джамала рассекретила, в какой стране будет рожать и будет ли на родах присутствовать ее муж

Украинская певица Джамала призналась, где будет рожать третьего ребенка, и рассказала об отношениях с мужем, бизнесменом Бекиром Сулеймановым, во время войны.

Так, звезда поделилась, что рожать планирует в Украине. К тому же стремится сделать роды партнерскими, чтобы при появлении новой жизни рядом присутствовал и возлюбленный.

"Да, думаю, буду рожать дома в Украине. Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это в первый раз, во второй и надеюсь, что будет и в третий", - призналась певица в программе "Люкс ФМ".

Джамала

Также Джамала рассказала, как полномасштабное вторжение повлияло на их брак с Бекиром. Так, артистка уверяет, что они много времени работают вместе и совместно приближают победу, и именно это укрепило их отношения.

"Мы как и каждая семья… Не буду говорить, что все безупречно, но мы всегда находим компромиссы. Мы работаем вместе, ездим много собираем средств для Украины и это такая ответственность. На моем муже проверить, откуда эта организация, честна ли она. То есть у него дополнительный стресс в виде менеджмента и не просто быть моим мужем. Поэтому я стараюсь поддерживать его, а он – меня. Мне кажется, наши отношения укрепились", – рассказала Джамала.

Напомним, недавно певица Джамала сообщила о своей третьей беременности и рассекретила пол будущего ребенка.

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