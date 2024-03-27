Беременная Джамала восхитила фото с подросшим сыном и поздравила его с важным праздником

Украинская певица Джамала сообщила о важном празднике в ее семье. Старший сын исполнительницы отмечает день рождения.

27 марта Эмиру-Рахману исполняется шесть лет. В своем Instagram беременная исполнительница поздравила сына с важным праздником. Артистка опубликовала милое черно-белое фото с мальчиком, на котором можно заметить, что он уже заметно подрос. Кроме того, певица адресовала сыну теплое поздравление с днем рождения.

"Одна за другой волны пройдут. Как солнце над морем, осветлю твой путь... Эмир-Рахман, шесть лет", — написала артистка.

Джамала со старшим сыном / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сына Джамалы с днем рождения поздравило немало знаменитостей. Мальчику в комментариях под постом мамы написали теплые и приятные слова с пожеланиями.

Мои поздравления! (MELOVIN)

Поздравляю! (Ирина Горовая)

С днем рождения (Эльвира Гасанова)

Отметим, Джамала вместе со своим мужем, бизнесменом Бекиром Сулеймановым, воспитывает двух сыновей — Эмира-Рахмана и Селима-Гирая. Вскоре певица станет многодетной мамочкой, ведь ждет рождения мальчика. Недавно исполнительница рассекретила, в какой стране ее третий ребенок появится на свет и будет ли присутствовать на родах муж.

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