Беременная Екатерина Осадчая без макияжа засветила обнаженный животик в бикини

Ведущая вот-вот родит ребенка.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая готовится в третий раз стать мамой, вернулась с отдыха в Турции.

В телефоне звезды канала "1+1" осталось немало кадров из отпуска. Одним из них знаменитость решила поделиться по прилету домой. На фотографии, которую будущая мама опубликовала в своем Instagram, Катя позировала на фоне бассейна без макияжа и в черном бикини. Знаменитость засветила обнаженный животик, нежно его обнимая правой рукой.

instagram.com/kosadcha

"Выгоревшие брови, тонна арбуза и километры открытой воды — отпуск удался! А вы уже были в отпуске, или только собираетесь?" — написала Осадчая.

В комментариях фолловеры поделились своими планами и порадовали кумира комплиментами.

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Напомним, ранее беременная Екатерина Осадчая в плавках и обтягивающей майке позировала на фоне моря. Ведущая показала фигуру.

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