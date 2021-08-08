Беременная Екатерина Осадчая без макияжа засветила обнаженный животик в бикини

Ведущая вот-вот родит ребенка.
Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая готовится в третий раз стать мамой, вернулась с отдыха в Турции.
В телефоне звезды канала "1+1" осталось немало кадров из отпуска. Одним из них знаменитость решила поделиться по прилету домой. На фотографии, которую будущая мама опубликовала в своем Instagram, Катя позировала на фоне бассейна без макияжа и в черном бикини. Знаменитость засветила обнаженный животик, нежно его обнимая правой рукой.
"Выгоревшие брови, тонна арбуза и километры открытой воды — отпуск удался! А вы уже были в отпуске, или только собираетесь?" — написала Осадчая.
В комментариях фолловеры поделились своими планами и порадовали кумира комплиментами.
- Красавица
- Нет ничего красивее
- Такая настоящая! Вам очень идет беременность
Напомним, ранее беременная Екатерина Осадчая в плавках и обтягивающей майке позировала на фоне моря. Ведущая показала фигуру.