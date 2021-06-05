Беременная Екатерина Осадчая похвасталась старшим сыном-выпускником

Илья закончил школу.

Популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая в третий раз беременная, похвасталась своим старшим сыном.

Знаменитость редко публикует фотографии с наследником, впрочем, сегодня особый случай. Так, Илья закончил киевскую частную международную школу. На своей странице в Instagram теледива показала снимки с выпускного вечера. На фотографиях звезда позировала с потомком-красавчиком в мантии и с дипломом в руках.

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instagram.com/kosadcha

Со своей стороны, Екатерина нарядилась в легкое белую платье.

instagram.com/kosadcha

"Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже в Ильи. И вроде только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом", — поделилась Осадчая.

instagram.com/kosadcha

Со своей стороны, фаны и коллеги знаменитости поздравили ее и Илью с событием. Также пользователи засыпали юношу комплиментами, отметив, что он очень похож на звездную маму.

Какой красавчик

Как сильно на тебя похож

Вы так похожи

Одно лицо

Напомним, ранее беременная Екатерина Осадчая в белом комбинезоне устроила показ своей коллекции под открытым небом. Ведущая в коллаборации с Андре Таном представила свою коллекцию на территории ландшафтного парка.

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