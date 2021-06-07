Беременная Екатерина Осадчая показалась в бикини на турецком побережье

Ведущая сиганула в командировку в солнечную страну.

Известная ведущая Екатерина Осадчая, которая вскоре родит третьего ребенка, сиганула в Турцию.

Ведущая "Світського життя" полетела в Бодрум вместе со звездным мужем Юрием Горбуновым в командировку. Несмотря на работу, пара нашла время и успела насладиться Средиземным морем и солнцем. В своем Instagram знаменитости обнародовали яркие снимки.

Так, Осадчая запостила фото, на котором позировала на пляже, сидя спиной к камере, в черно-белом бикини и солнцезащитных очках.

instagram.com/kosadcha

"Идеальный понедельник", — написала знаменитость.

Со своей стороны, Горбунов поделился селфи, где улыбающийся позирует в объятиях любимой в шляпке.

instagram.com/gorbunovyuriy

"Два дня командировки в приятном месте — как маленький отпуск!" — отметил артист.

В комментариях фаны засыпали пару комплиментами и пожелали отличного отдыха.

Такая замечательная пара

Вы такая очаровательная! Вдохновляюсь! Тоже теперь хочу на отдых

Хорошего отдыха

Напомним, ранее Катя Осадчая в белом платье показала, как и где день рождения папы праздновала. Отцу звезды исполнилось 74 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку