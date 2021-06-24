Беременная Екатерина Осадчая в обтягивающем платье и на каблуках показала большой животик

Беременная Екатерина Осадчая в обтягивающем платье и на каблуках показала большой животик

Ведущая показала, как изменилась ее фигура.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая вскоре родит третьего ребенка, радуется своим интересным положением.

Знаменитость с удовольствием демонстрирует, как меняется ее фигура фолловерам в своем Instagram. Так, в сторис ведущая программы "Світське життя" запостила селфи, которые сделала перед зеркалом. На черно-белых фото звезда предстала в длинном блестящем обтягивающем платье и на каблуках.

instagram.com/kosadcha

Если на первом снимке даже незаметно, что Катя беременная, то на второй фотографии теледива подчеркнула подросший беременный животик.

instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно беременная Екатерина Осадчая впервые показала животик в купальнике. Ведущая поделилась кадрами с отдыха в Турции.

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