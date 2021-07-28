Беременная Екатерина Осадчая в плавках и обтягивающей майке позировала на фоне моря

Ведущая с семьей отправилась на море.
Постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая недавно огчаровала снимком с подросшим сыном, отправилась на море с семьей.
Сейчас Екатерина вместе с мужем Юрием Горбуновым и их сыном Иваном наслаждаются отдыхом в Турции. Оттуда будущая звездная мама поделилась милыми фотографиями.
На них Осадчая предстает в плавках и обтягивающей майке, которая подчеркнула большой беременный животик знаменитости. Пляжный образ звезда дополнила светлой шляпой и черными очками. Екатерина позировала на фоне моря.
"Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями", — отметила ведущая.
В свою очередь, фаны подбодрили Екатерину и отметили, что она прекрасно выглядит.
- Такие сейчас талии на пляже, что уже пусть лучше такая, как у вас
- Это лучшая талия
- Вы очень красивая! Вам идет беременность
Напомним, месяц назад беременная Екатерина Осадчая в обтягивающем платье и на каблуках показала большой животик. Ведущая показала, как изменилась ее фигура.