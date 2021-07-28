Беременная Екатерина Осадчая в плавках и обтягивающей майке позировала на фоне моря

Беременная Екатерина Осадчая в плавках и обтягивающей майке позировала на фоне моря

Ведущая с семьей отправилась на море.

Постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая недавно огчаровала снимком с подросшим сыном, отправилась на море с семьей.

Сейчас Екатерина вместе с мужем Юрием Горбуновым и их сыном Иваном наслаждаются отдыхом в Турции. Оттуда будущая звездная мама поделилась милыми фотографиями.

instagram.com/gorbunovyuriy

На них Осадчая предстает в плавках и обтягивающей майке, которая подчеркнула большой беременный животик знаменитости. Пляжный образ звезда дополнила светлой шляпой и черными очками. Екатерина позировала на фоне моря.

instagram.com/kosadcha

"Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями", — отметила ведущая.

instagram.com/kosadcha

В свою очередь, фаны подбодрили Екатерину и отметили, что она прекрасно выглядит.

Такие сейчас талии на пляже, что уже пусть лучше такая, как у вас

Это лучшая талия

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Напомним, месяц назад беременная Екатерина Осадчая в обтягивающем платье и на каблуках показала большой животик. Ведущая показала, как изменилась ее фигура.

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