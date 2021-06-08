Беременная Екатерина Осадчая впервые показала животик в купальнике

Ведущая наслаждается отдыхом в Турции.

Постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым устроили себе уикенд в Турции.

Там супруги наслаждаются живописными пейзажами, вкусной кухней и теплым морем. Также Екатерина, которая вскоре в третий раз станет мамой, впервые продемонстрировала округлившийся животик в купальнике.

instagram.com/kosadcha

На снимке, которым звезда поделилась в фотоблоге, она позирует в сплошном пляжном наряде изумрудного цвета. Образ ведущая дополнила черными очками и белой шляпкой. Купальник хорошо подчеркнул формы будущей мамы.

"Сливаюсь с природой", — коротко подписала снимок Осадчая.

Екатерина Осадчая отдыхает в Турции / instagram.com/kosadcha

Екатерина с мужем Юрием Горбуновым отдыхают в Турции / instagram.com/kosadcha

Напомним, что на днях беременная Катя Осадчая в белом платье показала, как и где день рождения папы праздновала. Отцу звезды исполнилось 74 года.

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