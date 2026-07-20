Беременная Екатерина Тишкевич объявила пол своего первенца и впервые нежно обратилась к будущему ребенку

Екатерина Тишкевич с Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая ожидает рождения первого ребенка, официально раскрыла пол будущего малыша и поделилась своими эмоциями после гендер-пати.

Артистка поделилась радостной новостью в Instagram. Вместе со своим мужем, актёром Валентином Томусяком, они устроили гендер-пати, чтобы узнать, кто совсем скоро пополнит их семью. Как призналась Тишкевич, результат стал неожиданностью не только для подписчиков, но и для них самих. Оказалось, что супруги ждут мальчика. Более того, будущие родители уже обращаются к сыну по имени.

«Голосование наших подписчиков показало, что 75% были уверены: у нас будет девочка. И, если честно, мы и сами всю жизнь почему-то представляли себя родителями именно девочки. Поэтому тем интереснее, что этой осенью в нашу жизнь придет… сын», — написала актриса.

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Екатерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

В своём посте Екатерина также нежно обратилась к будущему малышу и впервые подтвердила, как они с мужем планируют его назвать.

«Данелик. Даня. Даниэль. Тебе уже удалось удивить и своих родителей, и нашу аудиторию. Ждем встречи с тобой, наш маленький масипусик», — тронуло знаменитость.

Екатерина Тишкевич с Валентином Томусяком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тишкевич, находящаяся на шестом месяце беременности, заговорила о возможных рисках при родах.

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