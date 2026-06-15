Беременная Екатерина Тышкевич об ужасной ночи под обстрелом в Киеве: "Прилетело очень рядом"

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая беременна первенцем, высказалась о пережитой ужасной ночи в Киеве под обстрелом.

Артистка говорит, что в районе, где она проживает вместе с мужем, актером Валентином Томусяком, было очень громко. По словам знаменитости, рядом с их домом был прилет. Взрывная волна была настолько мощной, что с полок попадали вещи, а актерам даже показалось, будто у них вылетели окна. Наутро они все проверили, стекло оказалось целым. А вот соседи супругов остались без окон.

«Ночь ужасная. У нас такое впервые, что мы проснулись от звука, словно у нас вылетают окна. Подумали, что даже погнулась рамка. Соскочили, побежали на первый этаж. Взрывная волна была сильная. Прилетело где-то совсем рядом. Двое наших соседей остались без окон. У нас, мы утром проверили, даже рама не погнулась, но звук был страшен. Попадали все вещи на полках», — делится артистка.

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Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич также заверила, что с ней и мужем все хорошо. Но ночью особо поспать не удалось. Супруги находились на первом этаже и ждали отбоя тревоги. Сама же актриса пыталась отвлечься от стресса.

«Мы в порядке. Большую часть ночи уже сидели на первом этаже. Пила чаек и заедала стресс пахлавой», — заверила артистка.

Напомним, ранее ведущая Леся Никитюк комментировала пережитую ужасную ночь в Киеве. Знаменитость скрывалась от громких взрывов в задымленном паркинге.

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