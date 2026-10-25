Беременная Екатерина Тышкевич прямо перед родами очаровала нежным фотосетом с мужем Томусяком

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая беременна первенцем, восхитила нежным фотосетом с мужем, актером Валентином Томусяком.

Вот-вот на свет появится первенец супругов. Однако артисты успели еще сняться в осеннем фотосете, чтобы запечатлеть в память этот особенный момент. Екатерина Тышкевич в своем Instagram уже поделилась его результатом. Супруги позировали на фоне деревьев, одетых в желтые листья. Они демонстрировали нежные чувства друг к другу и показывали, что ждут пополнения.

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Екатерина Тышкевич также поделилась, что последние две недели ей даются нелегко. В частности, пара переехала в Винницу, чтобы там перезимовать. Кроме того, актрисе даются взнаки гормоны, а также напоминают о себе головные боли. Однако Екатерина Тышкевич отметила, что, несмотря на сложности, очень ждет новый этап в жизни, к которому тщательно готовилась.

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Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Мы будем верить, что справимся с новым этапом. Что подготовились к нему настолько, насколько в этом нуждается наш ребенок. Что решения, которые мы принимали в последнее время, были верными для нас и рождались из любви и ответственности за новую жизнь», — отметила артистка.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич вместе с мужем уехала из Киева. После переезда артистка удивила досадным совпадением.

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