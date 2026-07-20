Беременная Екатерина Тышкевич впервые заговорила о рисках на родах и какое имя выбирает для первенца

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на шестом месяце беременности, заговорила о возможных рисках на родах.

Артистка и ее муж, актер Валентин Томусяк, ждут рождения первенца. Супруги еще не знают пол будущего ребенка, поскольку планируют организовать гендер-пати. Однако влюбленные уже определились с именами. Екатерина Тышкевич на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, если родится девочка, то это будет Мия, а если мальчик — Даниэль.

«Мне всегда казалось, что я буду мамой девочки. Но мы поняли, что нам нужно фантазировать и о другом полу. Мы придумали имя и для мальчика, и для девочки. Если девочка, то мы думаем об имени Мия, а если мальчик, это будет Даниэль», — говорит артистка Анне Севастьяновой.

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Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также Екатерина Тышкевич призналась, что хотела бы партнерские роды, чтобы возлюбленный был рядом и поддерживал ее. Однако врачи не советуют знаменитости рожать самостоятельно, а рассматривают кесарево сечение. Дело в том, что артистка страдает от хронических головных болей, а естественные роды могут ухудшить ее состояние.

«О партнерских родах мы думаем. Просто мы еще решаем, будут ли это естественные роды, или кесарево сечение, потому что все же хронические головные боли, мне врачи не очень советуют идти в естественные роды. Но в любом случае я бы хотела, чтобы Валик был», — призналась артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках

Напомним, недавно Екатерина Тішкевич высказалась о весе во время беременности. Знаменитость рассекретила, сколько кило набрала.

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