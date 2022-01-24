Беременная экс-солистка REAL O Астровская топлес показала большой живот

Артистка рассказала, как узнала о своей беременности.

Экс-солистка украинской группы REAL O Алина Астровская показала большой животик на последних месяцах беременности.

В своем Instagram беременная артистка опубликовала фото, на котором топлес позирует перед камерой.

Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya

В посте звезда рассказала, как узнала о своем интересном положении. В общем, о беременности стало известно благодаря домашней любимице – кошке.

Алина Астровская / instagram.com/alina_astrovskaya

"Первые три теста были отрицательными, поэтому я подумала, что это просто задержка. С нами часто спит кошка, но неожиданно для меня, однажды ночью она легла на живот и так мурлыкала до утра. Проснувшись, я сделала тест, и еще месяц не говорила мужу, что увидела две полоски", — поделилась Алина.

Алина Астровская с мужем / instagram.com/alina_astrovskaya

Кстати, исполнительница также рассказала, что она не страдала токсикозом и не была слишком эмоциональной. И беременность не помешала Алине жить полноценной жизнью.

"Не перестала работать, заниматься спортом, танцевать, заниматься любовью и жить той жизнью, что была до беременности", — добавила певица.

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