Беременная экс-супруга Дзидзьо призналась, когда родит первенца и как готовится к родам

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Экс-супруга украинского артиста DZIDZIO — певица SLAVIA — поделилась подробностями подготовки к родам и самочувствием на поздних сроках беременности после заявления о свадьбе.

Артистка признается, что вместе с мужем Андреем ожидают появления малыша уже в начале июня этого года, однако точную дату предсказать сложно. В интервью kp.ua SLAVIA также поделилась, что они уже посетили роддом, осмотрели палату и определились с форматом родов — у пары будут партнерские роды. Муж певицы будет находиться рядом с ней еще несколько дней после рождения ребенка.

"Планируем на начало июня. Но это еще тот вопрос — не все же рожают на 40-й неделе. Были в роддоме, смотрели палату. У нас будут партнерские роды. И муж будет со мной несколько дней в роддоме. Собраны уже некоторые вещи, приобрели коляску. Вообще сейчас столько разных девайсов и для мамочки, и для ребенка, что просто голова идет кругом. Делать дома склад детских вещей не хочется. Я не люблю такого. Несознательное потребление — точно не про меня", — рассказала SLAVIA.

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SLAVIA с женихом / © instagram.com/slavia_official

Также беременная звезда призналась, что не обустраивала отдельную детскую комнату, ведь живет с возлюбленным в маленькой квартире, которую они специально выбрали такой из-за своей любви к пространству гостиничного типа.

"Детскую комнату мы не обустраивали, потому что у нас сейчас маленькая квартирка. Когда мы ее покупали, Андрей со мной советовался, что я хочу, и я просила покупать маленькую. Мы, путешествуя, очень любим останавливаться в отелях и любим такие компактные формы", — делится певица.

К слову, несмотря на третий триместр, певица чувствует себя прекрасно и продолжает активно заниматься спортом. Она ходит в спортзал, занимается пилатесом и разминками: "Чувствую себя супер. Хожу в спортзал. Меня некоторые ругают, что не стоит. Но я могу ходить, хочу, чего мне просто лежать дома. Ясно, что сейчас мои асаны по йоге, пилатесу напоминают потуги. Но делаю то, что могу, разминаюсь, двигаюсь. Мне вообще нравится третий триместр, комфортно себя чувствую и получаю наслаждение".

Напомним, недавно певица SLAVIA рассекретила, почему отказалась от пышной свадьбы и какой будет ее роспись с женихом.

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