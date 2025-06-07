Беременная экс-супруга Дзидзьо вышла замуж во второй раз и посмеялась над своим оригинальным обручальным кольцом

SLAVIA вышла замуж / © instagram.com/slavia_official

Реклама

Экс-супруга украинского певца Дзидзьо - исполнительница SLAVIA - официально вышла замуж за бизнесмена Андрея.

О своем новом статусе исполнительница сообщила в Instagram. SLAVIA на последних месяцах беременности опубликовала фото с росписи, где на фоне виднеется Дворец бракосочетаний. Новоиспеченные супруги также показали свои правые руки, где должны виднеться обручальные кольца. Однако ранее певица делилась, что она с возлюбленным приняла решение быть временно без них, ведь в будущем хочет найти "ту самую", а не купить просто украшение.

SLAVIA вышла замуж / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA вышла замуж / © instagram.com/slavia_official

Тем не менее, артистка уже поделилась первыми впечатлениями от особого дня: "Женаты! Нам таки удалось зарегистрировать брак до рождения ребенка. Кольца выбирал любимый, по моему желанию. Самое важное успели. С малышом договорились, вежливо растет в животике. 40 недель. Со дня на день ожидаем нашей встречи", - восхитила певица.

Реклама

Счастливые возлюбленные после официальной части отправились на празднование. В частности, беременная SLAVIA показалась в компании мужа и как они выпили по бокалу алкогольных напитков. По словам звезды, это ее первый бокал игристого за все девять месяцев вынашивания их первенца, который родится в ближайшие дни.

SLAVIA с мужем празднует / © instagram.com/slavia_official

К слову, ранее SLAVIA хотела зарегистрировать брак дистанционно через "Дію", но не получилось. Звезда назвала причину.