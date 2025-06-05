Беременная экс-жена Дзидзьо не смогла заключить брак с женихом через "Дію" и удивила причиной

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

Реклама

Экс-жена украинского певца Дзидзьо - исполнительница SLAVIA - удивила, что не смогла заключить брак с женихом через "Дію".

В конце мая влюбленные, которые ждут рождения ребенка, все же решили пожениться. Возлюбленный Андрей сделал предложение певице через "Дію", а та согласилась выйти за него замуж. Однако с этим возникли определенные нюансы. Влюбленным предлагали заключить брак только в январе 2026 года, а потом еще появилось свободное окошко в конце июля. Впрочем, пара не хочет столько ожидать.

"Дія" предложила ближайшую дату бракосочетания в январе 2026 года. После нескольких попыток и мониторинга нашли окошко в конце июля. Забронировали, подумали 12 часов (именно столько система дает времени на размышления) и решили, что нам надо уже", - поделилась артистка.

Реклама

Пост SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA и Андрей решили обратиться в государственный ЗАГС с надеждой, что так будет быстрее. Там регистрируют брак через месяц после подачи заявления. Впрочем, есть исключения. Например, когда пара ждет рождения ребенка, то их могут поженить сразу же. Поэтому, вполне вероятно, что SLAVIA и Андрей уже воспользовались этой возможностью.

"В ЗАГСе брак регистрируется через месяц после подачи заявления, но при наличии уважительных причин могут зарегистрировать раньше. В некоторых случаях, например, во время военного положения, регистрация брака возможна в день подачи заявления, а также в особых случаях, таких как беременность", - поделилась артистка.

SLAVIA и ее жених Андрей / © instagram.com/slavia_official

Напомним, недавно шоумен Фима Константиновский женился на возлюбленной Елизавете. Ведущий уже показал, как с женой отгулял свадьбу под открытым небом.