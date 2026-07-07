Беременная Энн Хэтэуэй намекнула на пол третьего ребенка прямо на красной ковровой дорожке

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая ждет третьего ребенка, неожиданно вызвала бурную дискуссию после своего появления на светской премьере.

После новости о беременности знаменитость впервые появилась на красной дорожке. Звезда посетила Лондон на премьеру фильма «Одиссея», где появилась в нежно-голубом платье. Именно цвет ее наряда стал поводом для многочисленных догадок в соцсетях. Часть поклонников убеждена, что таким образом актриса якобы ненавязчиво намекнула на пол будущего ребенка. Впрочем, сама Хэтэуэй никаких комментариев по этому поводу не давала.

«Она точно станет мамой троих сыновей, без сомнения», — написал один из поклонников, сообщает Geo.tv.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Во время фотосессии 43-летняя актриса с удовольствием позировала фотографам, улыбалась и нежно поддерживала руками округлый животик. Ей составили компанию коллеги по фильму, среди которых Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Лупита Нионго и другие звезды. Тем временем в комментариях пользователи продолжали выдвигать собственные теории о будущем пополнении в семье знаменитости.

«Опять голубой? Неужели Энн оставляет нам подсказки о поле малыша?» — предположил один из подписчиков.

Энн Хэтэуэй состоит в браке с Адамом Шульманом. У пары уже есть два сына — 10-летний Джонатан и 6-летний Джек. Новость о третьей беременности актрисы стала приятной неожиданностью для её поклонников.

Напомним, недавно Барбра Стрейзанд нежно обняла беременный животик Энн Хэтэуэй и тронула поклонников. Голливудская легенда поздравила актрису особым обращением.

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