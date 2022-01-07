Беременная Эшли Грэм в одном свитере без трусов ошарашила огромным животом на 40 неделе

Модель вот-вот родит двойню.

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая во второй раз беременная и ждет двойню, показалась на 40 неделе.

34-летняя знаменитость, которая станет мамой трех сыновей, в течение беременности не стеснялась делиться очень откровенными кадрами. Один из таких звезда показала снова на своей странице в Instagram. Так, Эшли разместила фото, на котором появилась только в салатовом свитере без белья. Модель продемонстрировала огромный живот с растяжками, прикрывшим ее интимные места, и пышные бедра.

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

"Затяжное пребывание", – прокомментировала она, намекая на то, что малыши уже засиделись в животе. К слову, Грэм беременная 40 недель и 5 дней.

"Невероятно удивительная", "Вы показали так много благодати, здоровья, любви и веселья на протяжении всей беременности… Это было удивительно быть свидетелем… Спасибо", "Какая ты красивая", "Легких родов", – писали фанаты в комментариях.

Читайте также: