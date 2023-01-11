Беременная Евгения Эмеральд продемонстрировала округлый животик и показалась после пяти капельниц

Снайперша с начала года имела определенные проблемы со здоровьем.

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вскоре во второй раз станет мамой.

Как на днях делилась Евгения, все новогодние праздники она провела в больнице, поскольку дважды переболела гриппом. Защитнице поставили пять капельниц, после которых она показала в сторис своей страницы в Instagram, как выглядит.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Кроме того, Эмеральд, которая все еще находится в роддоме, продемонстрировала заметно округлый животик. Как рассказала снайперша, она чувствует себя хорошо.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Отметим, что ранее защитница ответила диванным критикам, которые хейтят ее из-за освещения беременности в Сети. Защитница пообещала, что она еще и свои роды покажет и поделится эмоциями, "потому что рождение новой жизни – это прекрасно".

Напомним, что Евгения Эмеральд замужем за своим возлюбленным Евгением Степанюком, с которым они встретились на войне. Пара сыграла свадьбу в День защитников и защитниц 14 октября прошлого года. Вскоре "украинская Жанна Д'Арк" рассекретила, что ждет ребенка от своего мужа. У Эмеральд также есть дочь от предыдущего брака.

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