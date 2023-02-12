Беременная Евгения Эмеральд в пиджаке на голое тело засветила немалый округлый животик

Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк", защитница Евгения Эмеральд снялась в стильной и одновременно нежной фотосессии.

Находящаяся в положении Эмеральд позировала в черном костюме, при чем пиджак Евгения одела на голое тело. Наряд защитницы хорошо подчеркнул ее заметно округлый животик. Автором фотосессии выступила фотограф Виктория Рай. Она и поделилась кадрами с Евгенией на своей странице в Instagram.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/ray_vika

"Перевоплощение воинствующего Феникса Евгении Эмеральд в хрупкую и нежную женщину", — подписала кадры Рай.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/ray_vika

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/ray_vika

Отметим, что Эмеральд ждет ребенка от своего мужа, украинского защитника Евгения Степанюка, с которым познакомилась на фронте. Там же влюбленные, кстати, сыграли свадьбу – прямо на передовой в Харьковской области.

Также у защитницы есть дочь, 10-летняя Жасмин от предыдущих отношений. С экс-избранником Евгения разошлась до начала полномасштабного вторжения.

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