Беременная Евгения Эмеральд вышла на связь после страшной аварии и показала свою разбитую машину

Защитница призналась, что впервые за 15 лет ее водительского стажа она попала в ДТП.

Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд впервые вышла на связь с поклонниками после того, как попала в серьезную аварию.

Украинская защитница, находящаяся на восьмом месяце беременности, успокоила фанатов, что с ней все в порядке, но призналась, что испытала серьезный стресс. В сторис своей страницы в Instagram Эмеральд рассказала, что она впервые за 15 лет своего водительского стажа попала в ДТП.

"Вчера был выбор – либо лобовое столкновение, лоб в лоб, либо пожертвовать своей машиной, свернуть направо и разбить нафиг всю машину. Я выбрала второй вариант. Все к лучшему. Слава богу, что все живы здоровы. Да, стрессонула вчера, если честно, очень сильно. Да, больно за машину, потому что я ее заработала своим честным трудом, приобрела за честные средства. И это очень не в тему перед родами, но все что не происходит, — происходит к лучшему", — отметила Эмеральд.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также в сторис защитница запостила видео, на котором изображена ее побитая машина. Как рассказала снайперша, авто пострадало не столько внешне, сколько внутренне.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Ладно внешне, там даже на видео всего нет, что там по бокам, но она очень сильно пострадала внутренне. Многие сказали, что очень мощная машина, потому что если бы была какая-то другая, все эти железки, они бы оказались в салоне. Я когда это видео смотрю, - меня еще трясет до сих пор. Показываю свой боевой кар, который пережил первые четыре месяца фронта. Эта машина была в Киевской области, в Макаровском районе, в Харьковской области в Сумской области", — рассказала снайперша.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, ранее Евгения Эмеральд рассказала, как прежде, чем отправиться на фронт, предсказала, что встретит там своего мужа, а также поделилась, какую диету соблюдает во время беременности.

Читайте также: