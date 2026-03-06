ТСН в социальных сетях

Беременная Инна Белень в нежном фотосете показала немалый животик и рассекретила дату родов

Первенец блогерши уже вскоре появится на свет.

Валерия Сулима
Инна Белень

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница романтического реалити "Холостяк-13", волонтер и блогерша Инна Белень порадовала нежным фотосетом.

Знаменитость сейчас находится на последних месяцах беременности. Блогерша решила не упускать ни одного мгновения своего особенного состояния и делать немало фото на память. В частности, Инна снялась в довольно нежном фотосете. Блогерша позировала перед объективом фотокамеры в розовом платье, которое совсем не скрывало ее немалый животик.

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Кроме того, Инна Белень рассекретила плановую дату родов. Оказывается, дочь знаменитости уже вот-вот появится на свет, а именно в конце апреля. Однако Инне кажется, что она родит раньше, чем предполагают врачи.

"Плановая дата родов стоит на первый день Тельца. Но почему-то мне кажется, что эта девочка может решить родиться чуть раньше... И тогда у нас будет маленький Овен", - делится блогерша.

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Напомним, недавно Инну Белень госпитализировали в больницу. Состояние здоровья блогершиа резко ухудшилось, поэтому, сейчас она находится под наблюдением медиков.

