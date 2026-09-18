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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Беременная Ирина Федишин похвасталась щедрым урожаем и показала, как контролировала сбор картофеля

Артистка показала, как готовится к зиме.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ирина Федишин

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин похвасталась щедрым урожаем картофеля.

Артистка готовится к зиме. В частности, знаменитость еще весной посадила огород у родителей, а это же собирает урожай. Семья Ирины Федишин вместе выкапывала картошку. Певица показала, что урожай в этом году был немалый.

Правда, сама артистка шутит, что только контролировала процесс сбора картофеля и отвечала за моральную поддержку. Дело в том, что Ирина Федишин ждет рождения третьего ребенка. Поэтому исполнительница пытается лишний раз не нагружаться и беречь себя.

«Картофель вырыли! В этот раз я была главной моральной поддержкой и контролировала процесс», — делится артистка.

Ирина Федишин с мамой / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с мамой / © instagram.com/irynafedyshyn

Однако Ирина Федишин без дела все-таки не сидела. Дело в том, что на огороде певицы еще можно найти спелую малину. Поэтому исполнительница не только контролировала процесс сбора урожая, но и сама подкрепляла иммунитет витаминами.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский наградил артистов государственными наградами. Однако пользователи удивились, что имени Ирины Федишина среди них не было. Муж певицы тогда вступился в жену «без званий».

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