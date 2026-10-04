Беременная Ирина Федишин приехала к маме в гости и восхитила фото по случаю особого праздника

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин рассказала об особом празднике в семье.

Так, на днях ее мама Леся отпраздновала день рождения. Так что вся семья собралась вместе, чтобы разделить момент. В своем фотоблоге беременная артистка поделилась фото с именинницей-красавицей. На фотографии они оба позируют в ярких нарядах с цветами в руках.

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«Сегодня собрались в тесном семейном кругу по случаю Дня рождения мамы. Дорогая Мамочка, поздравляем Вас! Мама очень Вас любим и ценим. Вы у нас самая лучшая», — трогательно написала звезда.

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Ирина Федишин с мамой / © instagram.com/irynafedyshyn

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и оставили теплые пожелания имениннице.

Искренние поздравления госпоже Лесе! Крепкого здоровья и многих и благих лет вам!

Мама счастлива, потому что имеет такую красивую и талантливую дочь и внуков, ну и зятя хорошего. Здоровье крепкого госпоже Лесе и долгих лет жизни!

Мои поздравления! Самые искренние пожелания для госпожи Леси! Желаю всех земных и небесных благ! А также обязательно исполнение желаний!

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая родила первенца и показала первые фото с семьей — мужем и сыном.

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