Беременная Ирина Геращенко рассекретила, где будет рожать во время войны и какое имя выбирает для дочери

Также спортсменка раскрыла, когда именно первенец появится на свет.

Украинский легкоатлет и олимпийский призер Ирина Геращенко, которая беременна первенцем, рассекретила, где будет рожать и как выбирает имя будущему ребенку.

Уже в июне в семье спортсменки состоится пополнение. У легкоатлета и ее мужа Сергея Спильняка родится дочь. Ирина Геращенко в интервью на YouTube-канале Марички Падалко рассекретила, что ее роды пройдут в Киеве. Спортсменка хочет, чтобы рядом с ней находились самые родные, которые будут ее поддерживать.

"Все это будет дома, в Киеве, в Украине, при поддержке своих самых родных. Без них я ничего бы не сделала, наверное, в этой жизни. Поэтому только дома", – поделилась легкоатлет.

Ирина Геращенко и Сергей Спильняк / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Сейчас Ирина Геращенко вместе с возлюбленным выбирают имя для дочери. Будущие родители окончательно не определились. Супруги планируют назвать девочку или Мирой, что от слова "мир", или Дианой. Впрочем, как говорит олимпийский призер, все еще может измениться.

"Не до конца (выбрали имя – прим. ред.). У нас между Мирой и Дианой. Мира – короткое имя. Мира от "мир". Но, может, родится еще Сашулька", — делится спортсменка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Дитина чи Олімпіада?! Легкоатлетка ГЕРАЩЕНКО вперше про СОКРОВЕННЕ та ГРОШІ!

Напомним, ранее Ирина Геращенко рассекретила свой заработок. Спортсменка также призналась, что приносит ей доход.

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