Беременная избранница Роберта Паттинсона восхитила фото с округлым животиком во время их отпуска

Влюбленные отдохнули возле Карибского моря в Сент-Люсии.
Невеста британского актера Роберта Паттинсона, модель Сьюки Уотерхаус, которая недавно ошеломила новостью о беременности, порадовала поклонников серией снимков с их отдыха.
В своем фотоблоге 31-летняя модель попозировала в ярких образах на фоне бирюзового моря. В частности, на некоторых фото в купальнике можно рассмотреть заметно округлый животик невесты знаменитости.
На некоторых селфи Сьюки предстала без капли косметики и похвасталась своим естественным видом.
Во время отпуска в тропиках избранница Паттинсона также сняла несколько невероятных моментов и пейзажей побережья. Очевидно звезда "Сумерек" Роберт сполна насладился спокойным отдыхом вместе с беременной невестой.
В комментариях под публикацией, фаны написали о том, что Уотерхаус "невероятно сияет" и имеет "милый вид". К тому же выразили свое безграничное счастье за столь интересное состояние модели.
Напомним, только недавно стало известно о помолвке Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус. Поклонники заметили на безымянном пальце модели большое кольцо с бриллиантами.
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