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Беременная избранница Роберта Паттинсона восхитила фото с округлым животиком во время их отпуска

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Беременная избранница Роберта Паттинсона восхитила фото с округлым животиком во время их отпуска

Сьюки Уотерхаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Влюбленные отдохнули возле Карибского моря в Сент-Люсии.

Невеста британского актера Роберта Паттинсона, модель Сьюки Уотерхаус, которая недавно ошеломила новостью о беременности, порадовала поклонников серией снимков с их отдыха.

В своем фотоблоге 31-летняя модель попозировала в ярких образах на фоне бирюзового моря. В частности, на некоторых фото в купальнике можно рассмотреть заметно округлый животик невесты знаменитости.

Сьюки Уотерхаус / © instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус / © instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

На некоторых селфи Сьюки предстала без капли косметики и похвасталась своим естественным видом.

Сьюки Уотерхаус / © instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Во время отпуска в тропиках избранница Паттинсона также сняла несколько невероятных моментов и пейзажей побережья. Очевидно звезда "Сумерек" Роберт сполна насладился спокойным отдыхом вместе с беременной невестой.

Сьюки Уотерхаус / © instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус / © instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

В комментариях под публикацией, фаны написали о том, что Уотерхаус "невероятно сияет" и имеет "милый вид". К тому же выразили свое безграничное счастье за столь интересное состояние модели.

С'юкі Вотергаус / © instagram.com/sukiwaterhouse
С'юкі Вотергаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Напомним, только недавно стало известно о помолвке Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус. Поклонники заметили на безымянном пальце модели большое кольцо с бриллиантами.

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Дата публикации
Просмотры
40
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