Беременная известная украинская актриса рассекретила пол будущего малыша и засветила своего мужа

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

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Звезда сериала «Реванш», известная украинская актриса Клавдия Дрозд, которая беременна первенцем, рассекретила пол будущего малыша.

Знаменитость для этого устроила гендер-пати. Правда, артистка честно призналась, что в начале беременности вообще не планировала такого рода действа. Впрочем, свое мнение Клавдия Дрозд все-таки изменила, о чем совсем не пожалела.

Актриса и ее муж, которого она, кстати, тщательно скрывает, арендовали заведение. Зал был украшен фотозоной, на которой размещалась надпись: «Мальчик или девочка». Гости охотно там фотографировались. Кстати, собравшиеся одевали голубые или розовые очки, выбирали в таких цветах вкусности и делились на две команды: за мальчика и за девочку.

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Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

В конце концов, Клавдия Дрозд и ее муж рассекретили пол малыша, разрезав торт, который был внутри с начинкой голубого цвета. Итак, у супругов родится сын. Кстати, когда артистка разрезала торт, то засветила своего мужа, которого практически не показывает.

У Клавдии Дрозд и ее мужа родится сын / © instagram.com/namedklavdiia

Напомним, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй рассекретила, что беременна. 43-летняя знаменитость станет мамой в третий раз.

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