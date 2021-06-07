Беременная Катя Осадчая в белом платье показала, как и где день рождения папы праздновала

Отцу звезды исполнилось 74 года.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая вскоре в третий раз станет мамой, показала, как праздновала день рождения папы.
6 июня Александру Осадчему исполнилось 74 года. Ведущая программы "Світське життя" в своих Instagram-stories запостила серию фото, где показала, как и где семья устроила вечеринку. Так, семья собралась дома и накрыла стол под открытым небом в саду и украсила его пионами и свечами.
Поздравлять родного человека знаменитость поехала в легком белом платье с разрезом до бедра из общей коллекции с Андре Таном. Именинник, со своей стороны, надел джинсы и футболку.
"Папа, с днем рождения", — написала звезда.
Также теледива наделала фотографий и с мамой.
Родители Екатерины потрясающе и удивительно молодо выглядят.
Для именинника также приготовили роскошный торт.
Напомним, на днях Екатерина Осадчая похвасталась старшим сыном-выпускником. Илья закончил школу.