Беременная Катя Осадчая в белом платье показала, как и где день рождения папы праздновала

Отцу звезды исполнилось 74 года.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая вскоре в третий раз станет мамой, показала, как праздновала день рождения папы.

6 июня Александру Осадчему исполнилось 74 года. Ведущая программы "Світське життя" в своих Instagram-stories запостила серию фото, где показала, как и где семья устроила вечеринку. Так, семья собралась дома и накрыла стол под открытым небом в саду и украсила его пионами и свечами.

instagram.com/kosadcha

Поздравлять родного человека знаменитость поехала в легком белом платье с разрезом до бедра из общей коллекции с Андре Таном. Именинник, со своей стороны, надел джинсы и футболку.

instagram.com/kosadcha

"Папа, с днем рождения", — написала звезда.

Также теледива наделала фотографий и с мамой.

instagram.com/kosadcha

Родители Екатерины потрясающе и удивительно молодо выглядят.

Для именинника также приготовили роскошный торт.

instagram.com/kosadcha

Напомним, на днях Екатерина Осадчая похвасталась старшим сыном-выпускником. Илья закончил школу.

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