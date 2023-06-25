Беременная Кортни Кардашян оригинально рассекретила пол будущего ребенка

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашян оригинально рассекретила пол своего будущего ребенка от барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера.

Супруги устроили гендер-пати. Трэвис играл на барабанах, а Кортни сидела у него на коленях. Когда Баркер доиграл мелодию, то вокруг разлетелось конфетти, которое было синего цвета. Соответственно, супруги ждут рождения мальчика. Видео с гендер-пати влюбленные опубликовали в Instagram совместным постом.

Отметим, парочка любит устраивать друг другу сюрпризы. Кортни о своей беременности бойфренду сообщила тоже оригинальным способом. Знаменитость на концерте возлюбленного подняла плакат с надписью "Трэвис, я беременна". Барабанщик был просто ошеломлен. Он спустился со сцены и принялся обнимать и целовать Кардашян.

Напомним, Кортни уже воспитывает троих детей – 13-летнего сына Мейсона, 10-летнюю дочь Пенелопу и 8-летнего сына Рейна. Знаменитость родила их в браке с бизнесменом Скоттом Дисиком.

Трэвис Баркер тоже воспитывает двоих детей от бывшей жены Шанни Моклер.

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