Беременная Лилия Ребрик оголила ножки и удивила зажигательными танцами на сцене театра

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась деталями своей работы и удивила кадрами, как танцует и оголяет некоторые части тела на сцене в театре во время беременности.

Беременная Ребрик не перестает работать, несмотря на свое интересное состояние. В частности, в своем фотоблоге знаменитость рассказала, как проходят ее рабочие будни сейчас. Артистка вместе с коллегами поехала в Сумы, чтобы отыграть там 22 ноября спектакль "Ревизор". Выйдя на сцену, она ошеломила зрителей зажигательными движениями.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники остались в восторге, поэтому сразу опубликовали некоторые фрагменты из спектакля. Их видео актриса распространила у себя в Instagram-stories. На кадрах четко видно, что беременность не помешала активным танцам актрисы. Так, Ребрик показала, как на каблуках начала танцевать. А в конце она подняла свое яркое платье и продемонстрировала стройные ноги.

Беременная Ребрик показала, как работает во время беременности

Достаточно сложным испытанием для телеведущей стало передвижение в автобусе по разным городам Украины. К тому же, ситуацию на дорогах усложнили погодные условия. Впрочем, беременная звезда через семь часов "армагеддона" в пути не потеряла оптимизма и показала свои здоровые перекусы.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, телеведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила, что скоро станет мамой в третий раз. Звезда в начале этого месяца уже рассекретила пол ребенка оригинальным способом.

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