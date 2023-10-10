Беременная Лилия Ребрик ответила, в какой стране планирует рожать третьего ребенка

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик ответила, где планирует рожать третьего ребенка.

10 октября знаменитость удивила поклонников радостным известием о пополнении в семье — актриса и ее муж, танцор Андрей Дикий ждут третьего ребенка.

Звездная мамочка пока не знает пол будущего ребенка, но уже активно готовится к его появлению на свет и уже приняла важное решение относительно того, в какой стране он появится на свет. Лилия рассказала в интервью Viva, где планирует рожать малыша.

Как поделилась Ребрик, для нее очень важно, чтобы малыш родился именно в Украине, ведь здесь она чувствует себя дома.

"Нет, таких мыслей (рожать в другой стране — ред.) не было. Я здесь, на своей родной земле с родными людьми. Для меня это очень важно. Это то, что дает мне силы. Я хочу рожать здесь. Сейчас нет правильных. и неправильных решений. Каждый делает так, как считает нужным и как чувствует. И это правильное решение. Я чувствую, что мое сердце здесь. Хочу быть здесь вместе со своими родными", — поделилась знаменитость.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий воспитывают двух дочерей: Диану, родившуюся в 2012 году, и Полину, 2018 года рождения. А теперь пара ожидает появления еще одного ребенка – Лилия поделилась радостным известием и очаровала семейной фотосессией, в которой показала уже округлый животик.

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